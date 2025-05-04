Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 14:00 σήμερα. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να έκανε αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ, όταν το τρακτέρ ανετράπη υπό άγνωστες συνθήκες επί της Περιμετρικής Κασσάνδρας στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Όταν ο άνδρας εντοπίστηκε, το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, αλλά ήταν αργά. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

