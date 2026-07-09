Άργος: Την Παρασκευή απολογούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Το πρωί της Παρασκευής 10/7, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου.

Οι δύο ένστολοι είχαν λάβει την Τετάρτη προθεσμία 48 ωρών από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Οι ισχυρισμοί των αστυνομικών και η κατηγορία που αντιμετωπίζουν



Σύμφωνα με δημοσίευση του ΕΡΤnews, οι δύο αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν στον αέρα και είχαν αποκλειστικά προειδοποιητικό και εκφοβιστικό χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Καθοριστική η βαλλιστική εξέταση

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της έρευνας αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τραυματίστηκε ο νεαρός.

Οι ειδικοί εξετάζουν εάν υπήρξε ευθεία βολή, ή αν οι πυροβολισμοί έγιναν στον αέρα για εκφοβισμό και μία από τις σφαίρες εξοστρακίστηκε πριν καταλήξει να χτυπήσει τον 20χρονο στο κεφάλι.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικές Αρχές έχουν περισυλλέξει συνολικά 13 κάλυκες από το σημείο της καταδίωξης.

Παράλληλα, μέσα στο αυτοκίνητο του 20χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, στοιχείο που επίσης περιλαμβάνεται στη δικογραφία και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.



Πηγή: skai.gr

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