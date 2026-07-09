Νεκρός ανασύρθηκε 67χρονος κολυμβητής από τη θαλάσσια περιοχή των Κερδυλίων, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή Ιερισσού ενημερώθηκε, χθες το μεσημέρι, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, καθώς τα ίχνη του αγνοούνταν. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και οχήματος του Λιμενικού (από ξηράς), ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης εθελοντές, ναυαγοσώστης και αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη. Παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για τη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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