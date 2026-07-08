Νέα στοιχεία για την καταδίωξη στο Άργος: 35 λεπτά θρίλερ, 2 τραύματα στο κεφάλι και 13 κάλυκες

Περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την καταδίωξη 30 - 35 λεπτών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πυρά αστυνομικών του 20χρονου οδηγού που προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου.

Μέχρι στιγμής οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο της ακινητοποίησης έχουν εντοπίσει 13 κάλυκες. Πρόκειται για χωράφι και οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο στο Άργος, όπου μεταφέρθηκε αρχικά ο 20χρονος, οι γιατροί, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, φέρεται να διαπίστωσαν δύο σημεία με τραύματα από θραύσματα σφαιρών.

Οι περαιτέρω έρευνες και εξετάσεις θα δείξουν αν τα πυρά των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικά ή σε ευθεία βολή.

Ο νεαρός είναι εγκεφαλικά νεκρός και παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική στο Θριάσιο. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές και για νέα μεταφορά του στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πηγές από το Θριάσιο, «σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομίσθη στα ΤΕΠ του Θριασίου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση κ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο κ παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Πώς έγινε η καταδίωξη

Ο νεαρός οδηγός, φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών της ΟΠΚΕ για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Εικόνα από το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου φέρεται να προσπάθησε να περάσει ο νεαρός

Εικόνα από το σημείο όπου φέρεται πως προσπάθησε να περάει ο νεαρός

Πυρά από τους αστυνομικούς

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον άνδρα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τραύμα του νεαρού προκλήθηκε από απευθείας βολή ή από εξοστρακισμό σφαίρας. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι αστυνομικοί φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, σε σημείο κοντά στο οποίο είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι. Το όπλο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.