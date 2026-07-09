Κρήτη: Διευθυντής ξενοδοχείου συνελήφθη για επίθεση σε 16χρονο εργαζόμενο

Στη σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία ενός16χρονου εργαζόμενου, ο οποίος υποστήριξε ότι δέχθηκε χτυπήματα, απειλές και εξύβριση από τον προϊστάμενό του.



Σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο διευθυντής φέρεται να τον είδε να κάθεται σε μια καρέκλα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο 16χρονος υποστηρίζει ότι ο άνδρας αντέδρασε έντονα, τον έβρισε και τον χτύπησε δυνατά στην πλάτη.

Μετά το επεισόδιο, ο νεαρός εργαζόμενος μετέβη στην Αστυνομία, όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του διευθυντή, καταγγέλλοντας εξύβριση, απειλή και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Μετά τη μήνυση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στελέχους του ξενοδοχείου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τις καταγγελίες που υπέβαλε ο ανήλικος.



Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για σημάδια στην πλάτη του 16χρονου, τα οποία, όπως αναφέρεται, ενδέχεται να συνδέονται με τα χτυπήματα που κατήγγειλε ότι δέχθηκε.

Αρνείται τις κατηγορίες ο διευθυντής

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ξενοδοχείου αρνείται ότι το περιστατικό εξελίχθηκε όπως περιγράφεται στη μήνυση και υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί του ανήλικου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.



Πηγή: patris.gr



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