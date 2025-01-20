Αργολίδα: Φωτιά σε όχημα κοντά στα Δίδυμα – Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σορός άνδρα, ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ιδιωτικό αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το τραγικό συμβάν έγινε στην επαρχιακή οδό Αρχαίας Επιδαύρου – Κρανιδίου, κοντά στα Δίδυμα της Αργολίδας, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο αυτοκίνητο, συμμετείχαν 12 πυροσβέστες, με 4 πυροσβεστικά οχήματα.

Φαίνεται, πριν την εκδήλωση πυρκαγιάς στο όχημα, να έχει προηγηθεί τροχαίο ατύχημα.

Τα αίτια του τροχαίου και της εκδήλωσης πυρκαγιάς, ερευνώνται απ’ την αρμόδια ανακριτική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.