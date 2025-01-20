Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με προγραμματισμένη έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους την ερχόμενη Πέμπτη, 23/1.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Πλατύκαμπο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιοχής.

Όπως συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το κύριο μπλόκο αναμένεται να «στηθεί» στον κόμβο της Γυρτώνης. Το σημείο αυτό θεωρείται στρατηγικό, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντρωσης αγροτών από διάφορες περιοχές του νομού Λάρισας.

«Παλέψαμε, παλεύουμε και θα παλέψουμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η κυβέρνηση έχει τα χρήματα αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει πραγματικά τον πρωτογενή τομέα», σημείωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ενώ τόνισε πως «οι κινητοποιήσεις των Λαρισαίων αγροτών μπορούν να δώσουν μια ώθηση και στις κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

