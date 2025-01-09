Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπρόσωπου Τύπου του ανωτάτου πολιτικού δικαστηρίου, αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, με την υπ' αριθμ. 52/2024 απόφασή της, τροποποίησε τον κανονισμό του δικαστηρίου και εισήγαγε νέες διατάξεις.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις ρυθμίζουν:

Τον ανώτατο αριθμό σελίδων των δικογράφων που κατατίθενται στο δικαστήριο. Τον χρόνο αγορεύσεων των διάδικων μερών στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στα Τμήματα και την Ολομέλεια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι ρυθμίσεις αυτές εναρμονίζουν τον Κανονισμό του Δικαστηρίου με ανάλογες ρυθμίσεις των Κανονισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου, αποτελούν μέρος των πρωτοβουλιών, που έχει αναλάβει ο Άρειος Πάγος, με στόχο την επιτάχυνση των χρόνων απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας και καταδεικνύουν την πρόθεση του Δικαστηρίου να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά προς την κατεύθυνση αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

