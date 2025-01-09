Απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννης Αδαμόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στη Σκληρού Μεσσηνίας.

Ο Γιάννης Αδαμόπουλος, γεννήθηκε το 1962 στην Σκληρού Μεσσηνίας, ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Άσκησε μαχόμενη δικηγορία στην Αθήνα από το 1986.

Από τον Απρίλιο του 2005 μέχρι το Νοέμβριο του 2007 διετέλεσε Συνήγορος του Καταναλωτή, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής.

Από το Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2009 διετέλεσε πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Κολλεγίων του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΕΚΑ.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε γενικός γραμματέας Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Διετέλεσε σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πρώτος σε ψήφους στις εκλογές 1999, 2002 και 2005).

Αναπληρωτής εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1999-2002).

Κατά το χρόνο της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διετέλεσε μέλος του Πειθαρχικού του Συμβουλίου, μέλος της Διαχειριστικής του Επιτροπής, καθώς και μέλος και εισηγητής σε επιτροπές που επεξεργάστηκαν και υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την ορθή απονομή της. Ακόμη, διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Νομαρχίας Αθηνών, ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999-2001).

Ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Στις εκλογές του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011 εξελέγη πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2011-2014).

Συγγραφικό έργο

Εκδότης του νομικού περιοδικού «Κοινωνία των Νομικών».

Συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου - βοηθήματος για νέους, κυρίως, και ασκούμενους δικηγόρους με τον τίτλο «Απλά και Χρήσιμα» (4 εκδόσεις).

Συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου «Υποθηκοφυλάκεια - Ακίνητα» (2 εκδόσεις).

Συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου «Αναγκαστική Εκτέλεση - Νομολογιακές Συνθέσεις.

Συλλυπητήρια από τον Βερβεσό

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε το δυσάρεστο νέο της αδόκητης απώλειας του συναδέλφου και πρώην Προέδρου του ΔΣΑ Γιάννη Αδαμόπουλου.

Το ΔΣ θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εκδώσει ανακοίνωση, να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του εκλιπόντος και να λάβει όλες τις δέουσες αποφάσεις μόλις πληροφορηθεί τα της εξοδίου ακολουθίας

Προσωπικά εκφράζω στους συγγενείς του τα συλλυπητήρια μου για την απώλεια του συναδέλφου μας που διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου από το 2011-2014».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

