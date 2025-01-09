Στον «Ευαγγελισμό» ο Φρ. Μπελέρης για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Είναι σημείο αναφοράς για κάθε ‘Ελληνα της Αλβανίας

«Για εμένα ο Μακαριώτατος είναι ο πνευματικός μου πατέρας», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντης Μπελέρης, που επισκέφτηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου παραμένει για έκτο συνεχόμενο 24ωρο υπό συνθήκες εντατικής νοσηλείας ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος.

«Είναι ο άνθρωπος που στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου, μού στάθηκε, ήρθε και με επισκέφθηκε στο κελί. Ήρθα και εγώ να ενώσω τις προσευχές μου με το υπόλοιπο Ελληνικού λαού για γρήγορη ανάρρωση. Ο Μακαριότατος Αναστάσιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε από τα ερείπια την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. ‘Εχει κάνει ένα τεράστιο έργο και είναι σημείο αναφοράς για κάθε Έλληνα της Αλβανίας», τόνισε ο κ. Μπελέρης σύμφωνα με το ertnews.gr.

Πηγή: skai.gr

