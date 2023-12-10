Θύμα ληστείας έπεσε νωρίτερα σήμερα ένας άνδρας, ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου στην οδό Μυστακίδου, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 17.00 δύο άτομα τα οποία φορούσαν σκούρα ρούχα, γάντια και κράνη, πλησίασαν τον άνδρα και με την απειλή μαχαιριού του αφαίρεσαν χρήματα που είχε μαζί του και διέφυγαν με μοτοσικλέτα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: Thestival.gr

