Τροχαίο στο Κιλκίς: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από ομάδα της Πυροσβεστικής

Τροχαίο στο Κιλκίς

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Κιλκίς.

Συγκεκιμένα, λίγο πριν τις 18:00 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του χωριού Δροσάτο, επί της εθνικής οδού Κιλκίς - Δοϊράνη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας άνδρας εκ των επιβαινόντων, ενώ με ελαφρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κιλκίς ακόμα πέντε άτομα.

Για τον απεγκλωβισμό των ατόμων επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: Voria.gr

