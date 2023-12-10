Τροχαίο στο Κιλκίς: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Κιλκίς.

Συγκεκιμένα, λίγο πριν τις 18:00 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του χωριού Δροσάτο, επί της εθνικής οδού Κιλκίς - Δοϊράνη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας άνδρας εκ των επιβαινόντων, ενώ με ελαφρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κιλκίς ακόμα πέντε άτομα.

Για τον απεγκλωβισμό των ατόμων επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: Voria.gr

