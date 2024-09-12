Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας.

Στο Μονομελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών θα δικαστεί για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα ο Απόστολος Λύτρας για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του με ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και μετέτρεψαν την αρχική κατηγορία της ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη από πρόθεση, που διώκεται ως πλημμέλημα, ανοίγοντας του την πόρτα της φυλακής.

Ο Απόστολος Λύτρας θα αποφυλακιστεί με όρους. Συγκεκριμένα :

Απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου και της οικίας της σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων. Απαγόρευση επικοινωνίας άμεσα ή έμμεσα με χρήση τεχνικών μέσων ή μέσω τρίτων προσώπων. Επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία για θέματα που αφορούν το ανήλικο τέκνο μέσω δικηγόρων. Σε περίπτωση άσκησης επικοινωνίας με το παιδί η παράδοση και η παραλαβή από τη σύζυγο ή άτομο που έχει εξουσιοδοτήσει η σύζυγος θα λαμβάνει χώρα έξωθεν του ΑΤ της κατοικίας της συζύγου ενώ κατά την παράδοση και παραλαβή δεν θα μπορεί ο κατηγορούμενος να απευθύνεται στο πρόσωπο που συνοδεύει το τέκνο. Να συμμετάσχει σε συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα του Εθνικού κέντρου Αλληλεγγύης.

«Η στάση του Απόστολου Λύτρα, απέναντι στο τραγικό περιστατικό που σημάδεψε την ζωή του και της οικογένειάς του, παραμένει αδιασάλευτη: Ζητεί, ξανά, συγγνώμη από τη σύζυγό του και δηλώνει πως θα κάνει ό’τι είναι απαραίτητο, για τη ψυχική και συναισθηματική προστασία των τέκνων του» αναφέρει ο συνήγορος του γνωστού ποινικολόγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου, «με το υπ’ αριθμ. 2931/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο Απόστολος Λύτρας αποφυλακίζεται και η κατηγορία μετατρέπεται από το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, στο πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Του βουλεύματος, προηγήθηκε όμοια Εισαγγελική πρόταση».

