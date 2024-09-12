Λογαριασμός
Γρεβενά: 52χρονος έκλεψε από στάβλο 2.500 ευρώ και προσπάθησε να το σκάσει

Ο 52χρονος εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση 

Γρεβενά: 52χρονος έκλεψε από στάβλο 2.500 ευρώ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών ένας 52χρονος για κλοπή 2.500 ευρώ από σταβλική εγκατάσταση, ιδιοκτησίας ενός 49χρονου, σε περιοχή των Γρεβενών.

Ο 52χρονος εντοπίστηκε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ως επιβάτης ταξί σε περιοχή των Ιωαννίνων και ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

