Πλήγμα για Τραμπ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο «παγώνει» το τέλος 100.000 δολαρίων στις βίζες H-1B

Ομοσπονδιακός δικαστής “μπλόκαρε” το κόστος των 100.000 δολαρίων που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στις αιτήσεις για βίζες H-1B, δίνοντας ανάσα στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες που στηρίζονται στην πρόσληψη εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Το προεδρικό διάταγμα που αυξάνει δραματικά το κόστος της δημοφιλούς βίζας συνιστά παράνομο φόρο και πρέπει να ακυρωθεί», έκρινε τη Δευτέρα ο ομοσπονδιακός δικαστής Λίο Τ. Σορόκιν στη Μασαχουσέτη. Η κυβέρνηση αναμένεται να ασκήσει έφεση στην απόφαση, η οποία αποτελεί πλήγμα για την εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη μετανάστευση και να ενισχύσει τη ζήτηση για Αμερικανούς εργαζομένους.

Ο Σορόκιν τάχθηκε υπέρ της Καλιφόρνια και ακόμη 19 πολιτειών που είχαν προσφύγει κατά της επιβολής του κόστους για τις εν λόγω βίζες, συμφωνώντας ότι ο Τραμπ δεν είχε την αρμοδιότητα να επιβάλει αυτό το υψηλό κόστος στις επιχειρήσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Η υπόθεση αυτή είναι μία από τουλάχιστον τρεις προσφυγές που αμφισβητούν την πρωτοβουλία. Το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ και μια εταιρεία πρόσληψης νοσηλευτών έχουν καταθέσει δύο ξεχωριστές αγωγές κατά της απόφασης του Τραμπ. Τον Δεκέμβριο, δικαστής απέρριψε το αίτημα του Επιμελητηρίου να μπλοκάρει το τέλος, με το Επιμελητήριο να ασκεί έφεση σε ομοσπονδιακό εφετείο στην Ουάσιγκτον.

Το πρόγραμμα βίζας H-1B αποτελεί βασικό πυλώνα της εργασιακής μετανάστευσης, επιτρέποντας σε εταιρείες στις ΗΠΑ να προσλαμβάνουν πτυχιούχους εργαζόμενους από το εξωτερικό για εξειδικευμένα επαγγέλματα. Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την αύξηση του τέλους αίτησης, με στόχο να αποθαρρύνει εταιρείες από την κατάχρηση του προγράμματος, το οποίο - όπως υποστήριξε - αντικαθιστά Αμερικανούς εργαζομένους.

Οι βίζες H-1B χορηγούνται μέσω συστήματος λοταρίας, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ των εταιρειών με τον μεγαλύτερο αριθμό κατόχων H-1B περιλαμβάνονται οι Amazon, Tata Consultancy Services, Microsoft, Meta Platforms και Apple.

Πηγή: skai.gr

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