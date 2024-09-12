«Η στάση του Απόστολου Λύτρα, απέναντι στο τραγικό περιστατικό που σημάδεψε την ζωή του και της οικογένειάς του, παραμένει αδιασάλευτη: Ζητεί, ξανά, συγγνώμη από τη σύζυγό του και δηλώνει πως θα κάνει ό’τι είναι απαραίτητο, για τη ψυχική και συναισθηματική προστασία των τέκνων του» αναφέρει ο συνήγορος του γνωστού ποινικολόγου που αποφυλακίζεται σήμερα υπό όρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου, «με το υπ’ αριθμ. 2931/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο Απόστολος Λύτρας αποφυλακίζεται και η κατηγορία μετατρέπεται από το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, στο πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Του βουλεύματος, προηγήθηκε όμοια Εισαγγελική πρόταση».

Ο Απόστολος Λύτρας θα αποφυλακιστεί με όρους. Συγκεκριμένα :

Απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου και της οικίας της σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων.

Απαγόρευση επικοινωνίας άμεσα ή έμμεσα με χρήση τεχνικών μέσων ή μέσω τρίτων προσώπων. Επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία για θέματα που αφορούν το ανήλικο τέκνο μέσω δικηγόρων.

Σε περίπτωση άσκησης επικοινωνίας με το παιδί η παράδοση και η παραλαβή από τη σύζυγο ή άτομο που έχει εξουσιοδοτήσει η σύζυγος θα λαμβάνει χώρα έξωθεν του ΑΤ της κατοικίας της συζύγου ενώ κατά την παράδοση και παραλαβή δεν θα μπορεί ο κατηγορούμενος να απευθύνεται στο πρόσωπο που συνοδεύει το τέκνο.

Να συμμετάσχει σε συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα του Εθνικού κέντρου Αλληλεγγύης

