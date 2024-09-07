Αποφυλάκιση και δίκη για πλημμέλημα προτείνει ο εισαγγελέας για τον Απόστολο Λύτρα, για την υπόθεση κακοποίησης της συζύγου του.

Στην πρότασή του, ο εισαγγελέας αρχικά ζητεί να αποφυλακιστεί με τους περιοριστικούς όρους της απομάκρυνσης από την οικογενειακή εστία, της απαγόρευσης προσέγγισης και συναναστροφής με το θύμα, της συμμετοχής του σε ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα και της εμφάνισής του δυο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας εισηγείται ακόμα τη μετατροπή της κατηγορίας σε πλημμέλημα - δηλαδή ο Απόστολος Λύτρας να δικαστεί για σωματική βλάβη - σε αντίθεση με την κακουργηματική δίωξη που αρχικά ασκήθηκε σε βάρος του για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ποινικολόγος μεταφέρθηκε για λόγους ασφαλείας στις Φυλακές Κορίνθου, ενώ περιμένει τη δίκη του για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Ο γνωστός ποινικολόγος κρατείται γιατί παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για τη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του, δικηγόρου Σοφίας Πολυζωγοπούλου, ενώ είχε απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης με «βραχιολάκι».

Πηγή: skai.gr

