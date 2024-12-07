Από την πειρατεία στο δικαστήριο και από τα μετρητά στο crypto - Το τέλος μιας παράνομης εποχής

Του Βασίλη Κουφόπουλου

Αξιοσημείωτη πρόοδο στην καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας συνδρομητικής τηλεόρασης σημειώνει η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, νομοθετικές πρωτοβουλίες και δικαστικές αποφάσεις που έστειλαν σαφές μήνυμα ότι η πειρατεία δεν είναι πλέον ανεκτή. Εκκρεμεί όμως η ψήφιση ενός νέου νόμου που θα δώσει επιπλέον εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου που απειλεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς ψυχαγωγίας, το χώρο του αθλητισμού στην οικονομία και την κοινωνία.

Η τηλεοπτική πειρατεία θεωρείται παράπλευρη δραστηριότητα των μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων στη χώρα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως το trafficking, η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Παράλληλα, φαίνεται να έχει όλα τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, με πυραμιδικές δομές. Ενδεικτικό της κατάστασης τα εκατομμύρια κρυπτονομισμάτων που βρέθηκαν σε επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον άλλες χώρες, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές μεταξύ των μελών των εγκληματικών οργανώσεων, ακόμα και για τις πληρωμές μεταξύ τελικών χρηστών και πειρατών. Συνεχίζουν βέβαια να ανθούν και τα μετρητά και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα πριν λίγες ημέρες σε έφοδο που έγινε στην Καλλιθέα από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου σε σπίτι πειρατών βρέθηκαν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα και με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ, τα έσοδα από παράνομες υπηρεσίες IPTV στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2021.

Στην Ελλάδα, η δίωξη κατά της τηλεοπτικής πειρατείας έχει ενταθεί. Τα δεδομένα για το διάστημα 2023 2024 έχουν ως εξής:

18 επιδρομές σε χώρους που σχετίζονταν με την πειρατεία ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου

45 συλλήψεις και πολλές προφυλακίσεις αρχηγικών μελών, και μεταπωλητών

Blocking σε 200 πειρατικά websites, και σε τουλάχιστον 1.600 πειρατικές ips

50.000 απλοί τελικοί χρήστες βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση

10 καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων για εμπλεκόμενους σε θέματα τηλεοπτικής πειρατείας, σε όλη την Ελλάδα και δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις

Πολλά εκατομμύρια σε μετρητά και σε κινητή και ακίνητη περιουσία

Πριν από λίγο καιρό το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημοσίευσε ένα διάγραμμα σχετικά με την απάτη περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα του παράνομου δικτύου.

Το διάγραμμα δείχνει το διασυνδεδεμένο δίκτυο μη εξουσιοδοτημένων παρόχων περιεχομένου, χονδρεμπόρων και μεταπωλητών καθώς και διάφορους παράγοντες που υποστηρίζουν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας.

Αυτό το φαινόμενο αντιμετωπίζουν ενεργά οι αρχές.

Είναι πρόσφατη η μεγάλη κλίμακας πανευρωπαϊκή επιχείρηση «Taken down» σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία που έκλεισε μια πλατφόρμα 22 εκατομμυρίων χρηστών. Από την έρευνα εντοπίστηκαν πάνω από 1,65 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, περισσότερα από 40.000 ευρώ σε μετρητά και εκτιμώμενα ετήσια παράνομα έσοδα της οργάνωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι ως πειρατικές πλατφόρμες συχνά εκθέτουν τους χρήστες του παράνομου οπτικοακουστικού περιεχομένου σε σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας.

Πολλές από τις παράνομες ιστοσελίδες και εφαρμογές απαιτούν την εγκατάσταση λογισμικού που μπορεί να περιέχει κακόβουλο κώδικα, το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό από τους απλούς χρήστες.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή προσωπικών δεδομένων, οικονομικών πληροφοριών και άλλων ευαίσθητων στοιχείων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών. Με άλλα λόγια οι «πειρατές» μπαίνουν στα σπίτια των «πελατών» με τη σύμφωνη γνώμη τους.



