Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Κώστα Γεωργουσόπουλου, απέστειλε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του Κώστα Γεωργουσόπουλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Κώστα Γεωργουσόπουλου, ενός χαρισματικού και πολύπλευρου δημιουργού που μας καταλείπει πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά στα Γράμματα και την Τέχνη, ως φιλόλογος, κριτικός θεάτρου, μεταφραστής, επιφυλλιδογράφος, χρονογράφος, ποιητής και στιχουργός, ως Κ. Χ. Μύρης, αλλά και ενεργός δάσκαλος. Οι θεατρικές του κριτικές που απλώνονται, σε πολλές δεκαετίες, εδράζονταν στη βαθιά του γνώση της αρχαίας γραμματείας και του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Χαρακτηρίζονταν από ευαισθησία έναντι του θεατρικού έργου, αλλά και της σκηνοθετικής του εκδοχής και της απόδοσης των ηθοποιών. Με την τόλμη και το ανανεωτικό του πνεύμα, ο κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος επηρέασε καίρια τα θεατρικά μας πράγματα, ενώ υπηρέτησε το Θέατρο και από θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και την Επιτροπή Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος κατάφερε να διοχετεύσει τη βαθιά καλλιέργειά του και την τριβή του στην υψηλή Τέχνη, στο μεγάλο κοινό. Απόδειξη, η πολύχρονη επιφυλλιδογραφία του στον Τύπο, που προσέγγιζε με ιδιαίτερη, αλλά και εύληπτη, γραφή, ευαισθησία και οξύνοια, καίρια ζητήματα της πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Οι στίχοι του, που μελοποιήθηκαν από την Ελένη Καραΐνδρου, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Γιάννη Σπανό, και που αγαπήθηκαν πολύ, αποτελούν μόνιμη παρακαταθήκη του ελληνικού τραγουδιού. Ως δάσκαλος στη μέση και την ανώτατη εκπαίδευση, δημιούργησε δική του Σχολή καθοδηγώντας με έμπνευση και με σοφία γενιές και γενιές νέων ανθρώπων προσφέροντας τους πολύτιμα εφόδια για τη ζωή τους.

Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, με μια ομάδα φωτισμένων δημιουργών, διέσωσαν, με προσωπικό κόστος, τα τεκμήρια της Ιστορίας του Ελληνικού Θεάτρου. Σε μία από τις τελευταίες μας συνομιλίες μου εξέφρασε τη χαρά του, που αυτό το πολύτιμο υλικό αποκτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα της συγκρότησης του «Θεατρικού Μουσείου», καθώς και της έκθεσης του αρχείου και της ιστορικής βιβλιοθήκης. Ήταν ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, που επιδόθηκε με αφοσίωση και επιτυχία σε ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών δραστηριοτήτων. Συνδύασε αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, αφήνοντας ένα βαθύ προσωπικό αποτύπωμα που θα συνεχίσει να έχει αμείωτη επιρροή στο Θέατρο.

Στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους πολλούς μαθητές του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Γεωργουσόπουλο

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, «έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας μας, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον χώρο του θεάτρου, της κριτικής και της λογοτεχνίας».

Σε δήλωσή της η υπεύθυνη του Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού και του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Νάγια Γρηγοράκου, εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους του και αναφέρει επίσης για τον εκλιπόντα: «Παθιασμένος Δάσκαλος, σπάνιος διανοούμενος και υπηρέτης του πολιτισμού, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της παράδοσης και της θεατρικής τέχνης. Ως κριτικός θεάτρου, με φωνή πάντα διεισδυτική, καθοδηγητική και γεμάτη πάθος, κατέγραψε την ιστορία του ελληνικού θεάτρου με κείμενα που ακόμη και σήμερα αποτελούν κείμενα αναφοράς για τη μελέτη του ελληνικού θεάτρου. Παράλληλα, με το ψευδώνυμο Κ.Χ. Μύρης οι λογοτεχνικές και μεταφραστικές του δουλειές εμπλούτισαν το ελληνικό πνευματικό στερέωμα. Η προσφορά του, η ακούραστη διδασκαλία του, αλλά και η ανεξάντλητη αγάπη του για τον πολιτισμό αποτελούν παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές».

«Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος θα παραμείνει πάντα παρών μέσω του έργου και της κληρονομιάς του», τονίζει.

Συλλυπητήριο μήνυμα του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Φτωχότερο από σήμερα το ελληνικό θέατρο

Το ελληνικό θέατρο είναι φτωχότερο από σήμερα μετά την φυγή του Κώστα Γεωργουσόπουλου, επιφανούς κριτικού, μεταφραστή, συγγραφέα και δασκάλου που κόσμησε την δημόσια εκπαίδευση και τη πνευματική ζωή του τόπου μας για πολλές δεκαετίες.

Η συμβολή του στην διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου μέσα από τις επιφυλλίδες του, την διδασκαλία σε νέους ηθοποιούς αλλά και το πρωτότυπο συγγραφικό και το μεταφραστικό του έργο σε κλασσικά κείμενα υπήρξε σπουδαία, γι' αυτό και τιμήθηκε μεταξύ άλλων από την Ακαδημία Αθηνών, το πανεπιστήμιο Αθηνών και τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας. Άξιο μνείας και το αποτύπωμα που άφησε στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικού Μουσείου.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του.





