Μία απρόσμενη συνάντηση είχαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας του Αετού Ρίου, όταν μία συμπαθητική αλεπού βρέθηκε ανάμεσά τους την ώρα της προπόνησης τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στο γήπεδο του Κεραυνού στον Αγιο Βασίλειο. Το ζώο δέχεται τα χάδια και την προσοχή των παικτών, το απολαμβάνει και φεύγει σαν… κυρία.

Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο γήπεδο αρέσει στη μικρή αλεπού καθώς είναι η δεύτερη φορά που το επισκέπτεται.

Πηγή: skai.gr

