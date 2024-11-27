Του Βασίλη Κουφόπουλου

Ένα διεθνές παράνομο δίκτυο τηλεοπτικής «πειρατείας» με περισσότερους από 22 εκατομμύρια χρήστες σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έγιναν στην ιστορία εξαρθρώθηκε.

Ασκήθηκαν εκατοντάδες ποινικές διώξεις και 11 συλλήψεις στους εμπλεκόμενους της εγκληματικής οργάνωσης ενώ ο απόηχος έφτασε και στην Ελλάδα, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας διακόπηκαν ξαφνικά οι πειρατικές συνδέσεις.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Take Down» συντονίστηκε από την εισαγγελία της Κατάνια, στην Ιταλία, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 270 ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών. Οι αρχές πραγματοποίησαν 89 έρευνες σε δεκαπέντε ιταλικές περιφέρειες, ενώ συνεργάστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Ρουμανία και την Κροατία, για τη διεξαγωγή 14 επιπλέον ερευνών.

Το αποτέλεσμα ήταν η εξάρθρωση ενός παράνομου δικτύου που επεκτεινόταν σε πολλές χώρες, με 11 συλλήψεις και τη δέσμευση εκατοντάδων συστημάτων μετάδοσης.

Η επιχείρηση προκάλεσε «blackout» στη μετάδοση πειρατικών καναλιών, αφήνοντας τους χρήστες χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες τους σε πολλές χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι χρήστες που είχαν αγοράσει συνδρομές στο παράνομο δίκτυο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές ποινικές διώξεις, όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά ακόμα και από αρχές άλλων χωρών, αφού έχουν παραβιαστεί διεθνείς νόμοι και βρεθούν οι παράνομες συνδρομές τους στα πελατολόγια που βρέθηκαν κατά την διάρκεια των εφόδων.

Οι διώξεις για πειρατική πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο ενδέχεται να περιλαμβάνουν βαριά διοικητικά πρόστιμα, κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών, ακόμα και ποινές φυλάκισης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εντοπισμός των χρηστών γίνεται μέσω της ανάλυσης των δεδομένων των παράνομων συστημάτων που κατασχέθηκαν, που καταγράφουν πληροφορίες για κάθε πειρατική συνδρομή. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι χρήστες που εμπλέκονται, συνειδητά ή ασυνείδητα, σε τέτοια δίκτυα θέτουν τους εαυτούς τους σε σοβαρό νομικό κίνδυνο, αλλά και σημαντικό ψηφιακό κίνδυνο κακόβουλων λογισμικών και διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων. Και πλέον όπως υπογραμμίζουν, είναι ζήτημα χρόνου να επεκταθούν οι διώξεις και σε απλούς χρήστες.

Πηγή: skai.gr

