του Βασίλη Κουφόπουλου

Σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών καταδίκασε χρήστη πειρατικών υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στις 27 Νοεμβρίου το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου πως δεν γνώριζε ότι η συνδρομή ήταν παράνομη και ότι δεν είχε κατανοήσει πού πήγαιναν τα χρήματα που έδινε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνδρομητική τηλεόραση λειτουργεί στην Ελλάδα επί σειρά ετών, έκρινε το δικαστήριο και είναι αδύνατο για οποιονδήποτε πολίτη να μη γνωρίζει ότι απαιτείται σύμβαση με νόμιμους παρόχους για την πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Στη βάση αυτή, οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου χαρακτηρίστηκαν προσχηματικοί και έωλοι.

Επιπλέον, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι η βλάβη είναι μικρής βαρύτητας. Οι δικαστές κατέληξαν ότι οι συνέπειες της πειρατείας δεν μπορούν να θεωρηθούν «μικρής βαρύτητας», δεδομένης της τεράστιας ζημίας που προκαλεί σε πολλαπλά επίπεδα.

Είναι πρόσφατη η μεγάλης κλίμακας πανευρωπαϊκή επιχείρηση «Taken down» σε 10 χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία) με κωδικό «Taken down» που έκλεισε μια πλατφόρμα 22 εκατομμυρίων χρηστών. Από την έρευνα εντοπίστηκαν πάνω από 1,65 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, περισσότερα από 40.000 ευρώ σε μετρητά και εκτιμώμενα ετήσια παράνομα έσοδα της οργάνωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, η πειρατεία συνδρομητικής τηλεόρασης προκαλεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως απώλειες εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη είσπραξη ΦΠΑ και φορολογικών εσόδων και την παράλληλη κυκλοφορία «μαύρου χρήματος». Προκαλεί ζημία στην ελληνική κοινωνία από την απώλεια θέσεων εργασίας και τη μη απόδοση αμοιβών στους δημιουργούς. Και αυξάνει την εγκληματικότητα καθώς οι πειρατικές οργανώσεις έχουν μία ξεκάθαρη δομή εγκληματικής οργάνωσης με πλήθος παράλληλων ποινικών εγκλημάτων. Και τέλος η πειρατεία προκαλεί οικονομική καταστροφή για τους παρόχους από τις απώλειες εσόδων και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

