Περιστέρι: Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και η γιορτή με τη Δέσποινα Βανδή

Ο Δήμος Περιστερίου φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με μια φαντασμαγορική γιορτή.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως η κεντρική πλατεία Δημαρχείου εχθές "βούλιαξε από κόσμο", καθώς ο Δήμαρχος της πόλης, Ανδρέας Παχατουρίδης, και η οικοδέσποινα της χθεσινής βραδιάς, Δέσποινα Βανδή, υποδέχτηκαν πάνω από 20.000 θεατές, όχι μόνο δημότες Περιστερίου, αλλά και από ολόκληρη την Αττική.

Δείτε το βίντεό της upstories, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, και πάρτε μια μικρή γεύση από όσα συνέβησαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.