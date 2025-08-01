Ύστερα από τα χθεσινά εγκαίνια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυκλοφορία παραδίδονται, σήμερα, Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025, τα 65 χλμ. από τα 74,8 χλμ. που αφορά το συνολικό έργο και συγκεκριμένα το τμήμα από τον Πύργο μέχρι τον Αλισσό, κοντά στην Πάτρα. Τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα μέχρι το Μιντιλόγλι θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στην κυκλοφορία έως το τέλος Νοεμβρίου, με βάση το χρονοδιάγραμμα.

Μέσω της Ολυμπίας Οδού, η διαδρομή Πάτρα - Πύργος θα καλύπτεται σε μόλις 45 λεπτά, ενώ το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τον Πύργο θα διαρκεί περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά, με ασφάλεια και άνεση.

«Ο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος είναι ένα έργο εθνικής εμβέλειας», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά την τελετή εγκαινίων της λειτουργίας του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος, στο τμήμα Πύργος - Αλισσός, που πραγματοποιήθηκαν, σήμερα, στον Πύργο Ηλείας, παρουσία του πρωθυπουργού, του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου και του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η Ελλάδα αποκτά άλλον έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, τον οποίο είχε ανάγκη και διεκδικούσε χρόνια, όχι μόνο η Δυτική Πελοπόννησος, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα.

«Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα έργο εθνικής εμβέλειας. Τόσο ως προς τις τεχνικοοικονομικές του διαστάσεις όσο και ως προς τις θετικές προεκτάσεις που έχει η λειτουργία του: στην οδική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή, την τοπική και εγχώρια ανάπτυξη, αλλά και την εξωστρέφεια της πατρίδας μας, η οποία εμπλουτίζει διαρκώς τον χάρτη των οδικών της υποδομών», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόσθεσε ότι το έργο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και των ατελέσφορων χειρισμών που έγιναν πριν από μια δεκαετία. Όμως, από τον Ιανουάριο του 2020, όταν υπεγράφη το Μνημόνιο Συναντίληψης για την επανένταξή του στη σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, ο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος μετατράπηκε από αρνητικό, σε θετικό παράδειγμα κατασκευής δημόσιου έργου.

«Η στασιμότητα μετατράπηκε σε κίνηση από τις διαδοχικές Κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και με την ουσιαστική συμβολή όλων των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών από τότε μέχρι σήμερα, και των υπηρεσιακών παραγόντων, ο δρόμος ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί», ανέφερε ο κ. Δήμας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πρόσθεσε ότι τους τελευταίους μήνες εντατικοποιήθηκαν οι αυτοψίες στα εργοτάξια, ώστε να παραδοθεί εγκαίρως ένας ασφαλής και σύγχρονος οδικός άξονας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τη λειτουργία του, η Ολυμπία Οδός καθίσταται ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, με συνολικό μήκος 277 χλμ., συνδέοντας τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και κατ' επέκταση άλλες δύο Περιφέρειες: της Ηπείρου και των Ιόνιων Νήσων».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε ότι με τη λειτουργία του μεγαλύτερου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιούν εμπράκτως και εμπρόθεσμα τη δέσμευσή τους απέναντι στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες για ασφαλείς και σύγχρονες οδικές μετακινήσεις, για περαιτέρω περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη.

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σημείωσε, κατά την τοποθέτησή του: «Κατά τη διετή θητεία μου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι η δεύτερη φορά που παρίσταμαι σε παράδοση οδικού έργου, το οποίο δικαιωματικά αποδίδεται στον πολιτικό που το εμπνεύστηκε, το προώθησε και το ολοκλήρωσε. Ο σημερινός δρόμος δεν παραδίδεται απλώς. Ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρξε κινητήριος δύναμη της υλοποίησής του.

Θα ήθελα να συμβάλω στη σημερινή ημέρα με τρεις βασικές διαπιστώσεις:

Πρώτον, αναδεικνύεται η αξία των παραχωρήσεων ως εργαλείου της Πολιτείας. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε επειδή εντάχθηκε στην Παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Η ένταξη αυτή δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την προσωπική συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Αν είχε ακολουθηθεί η κλασική διαδικασία δημόσιας σύμβασης, το έργο θα καθυστερούσε να συμβασιοποιηθεί. Οι παραχωρήσεις αποδεικνύουν ότι μπορούν να φέρουν ταχύτερα αποτελέσματα. Και οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο δρόμος Πάτρα-Πύργος αποτελούσε προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού. Μπορώ να επικαλεστώ τη μαρτυρία του Χρήστου Σταϊκούρα με τον οποίο συνυπηρετήσαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να τονίσω και τη δική του συμβολή σε αυτό το έργο.

Δεύτερον, αναγνωρίζεται η αποτελεσματικότητα του κατασκευαστικού κλάδου. Πριν ενάμιση μήνα, επισκεπτόμενος το έργο, είχα αμφιβολίες για το αν θα μπορέσουμε να το παραδώσουμε σήμερα. Κι όμως, ο κλάδος απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί με ταχύτητα και αρτιότητα, παραδίδοντας έργα που πραγματικά συμβάλλουν τις κοινωνίες.

Τρίτον, συνήθως, όταν παραδίδουμε ένα έργο, αυτό το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη του τόπου. Όλοι μιλάνε για την ανάπτυξη, όλοι μιλάνε για την ταχύτητα με την οποία μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους, είτε αυτός αφορά τη μεταφορά ανθρώπων, είτε εμπορευμάτων. Στην περίπτωση του Πάτρα - Πύργος όμως, όλοι μιλούν για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι έρχονται στιγμές που αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο από την οικονομία των πραγμάτων είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό αποδείχτηκε σε αυτόν τον δρόμο. Και νομίζω ότι χαρακτηρίζει και τους ανθρώπους αυτού του τόπου, αλλά και τις προτεραιότητες που έθεσε η Κυβέρνησή μας, οι οποίες δεν εξαντλούνται μόνο στο Πάτρα-Πύργος, όπου είχαν προηγηθεί πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στην παλιά πλέον "Νέα Εθνική Οδό", αλλά προχωρούν και σε άλλα έργα, όπως ο ΒΟΑΚ, ένα έργο το οποίο και αυτό έχει πάρει το δικό του ρυθμό.

Συνεπώς, τα σημερινά εγκαίνια δεν είναι απλώς η παράδοση ενός δρόμου. Είναι η επισφράγιση πρώτον της αξιοπιστίας, δεύτερον της αποτελεσματικότητας, και τρίτον και σημαντικότερο της ανθρωπιάς».

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε ότι: «Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη ζωή», υπογραμμίζοντας τη σημασία των ασφαλών μετακινήσεων και τον βαρύ φόρο αίματος που καταβλήθηκε στον παλαιό δρόμο. «Κάθε παιδί, κάθε γονιός, κάθε γείτονας ή φίλος που δεν γύρισε ποτέ σπίτι, θα αποτελεί πάντα μία ανοιχτή πληγή για εμάς, αλλά και μία αιτία για να επιμένουμε στην πολιτική της ευθύνης και του έργου, που τελικά είναι και η μοναδική ανθρωποκεντρική πολιτική», ανέφερε ο κ. Φαρμάκης.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας εστίασε, επίσης, στην αναπτυξιακή διάσταση του έργου, ευχαριστώντας το σύνολο των συντελεστών, τις ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2019 μέχρι σήμερα και προσωπικά, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. «Το είπατε και το κάνατε. Δείξατε ότι η αξιοπιστία στην πολιτική δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με πράξεις που αλλάζουν την καθημερινότητα, που προασπίζουν την ανθρώπινη ζωή, που αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη», τόνισε, καταλήγοντας πως ο νέος αυτοκινητόδρομος είναι «το σύμβολο μιας νέας πορείας για όλη τη Δυτική Ελλάδα, στην οποία ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής που μετατρέπει τα λόγια σε έργο και δεν αρκείται στα προεκλογικά συνθήματα».

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος ανέλυσε τα τεχνικά στοιχεία του έργου: «Σήμερα παραδίδουμε έναν αυτοκινητόδρομο που δεν είναι μόνο έργο υποδομής, αλλά αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών που κατέβαλαν οι πολιτικές ηγεσίες και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2019 μέχρι σήμερα. Ένα έργο που από το 2007 πέρασε από πολλά και δύσκολα στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, εκ μέρους όλων των ανθρώπων του Έργου Παραχώρησης, εκπροσωπώντας τους μετόχους του, VINCI Concessions, AVAX, AKTOR, TERNA, επεσήμανε ότι: «Με το έργο που παραδίδουμε σήμερα, η Ολυμπία Οδός φέρνει για πρώτη φορά έναν σύγχρονο, ολοκληρωμένο, πλήρως λειτουργικό αυτοκινητόδρομο στην Ηλεία. Η αποστολή μας συνεχίζεται τώρα με την καθημερινή διαχείριση και τη συστηματική συντήρηση της υποδομής. Στόχος μας είναι σταδιακά να ενσωματώσουμε όλες τις καινοτομίες, τις τεχνολογίες αιχμής, τις βιώσιμες πρακτικές και τον ολοκληρωμένο μηχανισμό υπηρεσιών οδικής ασφάλειας, που εφαρμόζουμε στην Ολυμπία Οδό, έχοντας επιτύχει μέχρι σήμερα μείωση των ατυχημάτων κατά 93%. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν στην κατασκευή του έργου, αλλά και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου (AVAX) Κωνσταντίνος Μιτζάλης δήλωσε: «Αναλάβαμε ένα απαιτητικό κομμάτι του έργου. Αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς οι εργασίες προϋπέθεταν συνεχείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της ΑΒΑΞ για την προσπάθεια που κατέβαλαν και ειδικά στην τελική ευθεία του τελευταίου 6μήνου. Καταφέραμε ακόμη μία φορά να φανούμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, παραδίδοντας από το τμήμα που εκτελούμε εννέα (9) χιλιόμετρα περισσότερα από τη συμβατική μας υποχρέωση και συνολικά 12,3 χλμ. Μας μένουν ακόμη 9 χιλιόμετρα τα οποία θα παραδώσουμε βάσει της σύμβασης στις 30 Νοεμβρίου. Ραντεβού κ. Πρωθυπουργέ στην Πάτρα, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, για να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση του δρόμου».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Σήμερα παραδίδουμε ένα σπουδαίο έργο που θα αλλάξει το πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος αποτέλεσε κορυφαία προτεραιότητα για τον Όμιλο AKTOR, γεγονός που επέτρεψε την παράδοσή του εντός χρονοδιαγράμματος. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το αποτέλεσμα, το οποίο επιβεβαιώνει το ταλέντο, τις ικανότητες και την αφοσίωση των ανθρώπων του Ομίλου μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Χρήστος Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ηλεία και για την Ολυμπία Οδό συνολικά. Ένα έργο που για χρόνια παρέμενε στα χαρτιά, γίνεται πραγματικότητα. Το νότιο σκέλος, από τη Γαστούνη μέχρι τον Πύργο, που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, είναι ένα κρίσιμο τμήμα του άξονα που συνδέει την Πάτρα με τη νότια Πελοπόννησο, ενισχύοντας τις εμπορευματικές ροές, την τουριστική ανάπτυξη και προπαντός την οδική ασφάλεια. Εργαστήκαμε με αφοσίωση και επαγγελματισμό για να παραδώσουμε ένα έργο αντάξιο των υψηλών ποιοτικών προτύπων που χαρακτηρίζουν την ΤΕΡΝΑ και τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος Πάτρα - Πύργος μήκους 74,8 χιλιομέτρων, με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) στα πρώτα 13 χιλιόμετρα, ενώ στα υπόλοιπα περίπου 62 χιλιόμετρα κατασκευάστηκε σε νέα χάραξη. Είναι ένα αυτοκινητόδρομος υψηλών προδιαγραφών, με διαχωρισμένο οδόστρωμα και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλο το μήκος του, με 9 κόμβους και στόχο την ενίσχυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και την ομαλή ροή κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος αποτελείται από 2 λωρίδες πλάτους 3,50μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από ένα μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα.

Το έργο περιλαμβάνει: 11 γέφυρες, 41 κάτω διαβάσεις, 28 άνω διαβάσεις, 1 τεχνική βάση στον Πύργο, 4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ), καθώς και τους ακόλουθους 9 κόμβους:

· H/K Μιντιλόγλι (Χ.Θ. 0+000)

· Α/Κ ΒΙΠΕ (Χ.Θ. 6+942)

· Η/Κ ΑΛΙΣΣΟΥ (Χ.Θ. 12+725)

· Α/Κ Κάτω Αχαΐα (Χ.Θ. 17+733)

· Α/Κ Βάρδα (Χ.Θ. 33+036)

· Α/Κ Κυλλήνη (Χ.Θ. 46+016)

· Α/Κ Γαστούνη (Χ.Θ. 53+675)

· Α/Κ Αμαλιάδα (Χ.Θ. 62+680)

· Α/Κ Πύργος (Χ.Θ. 73+843)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης παραχώρησης εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Δήμων, της Περιφέρειας, των τοπικών κοινωνιών. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν:

· Ασφαλτόστρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου στο σύνολό του και επέκτασή του σε γειτνιάζουσες τοπικές περιοχές.

· Κατασκευή νέου κλάδου στον Α/Κ Αμαλιάδας για τη σύνδεση με τον περιφερειακό καθώς και κατασκευή 'Ανω Διάβασης.

· Κατασκευή του Η/Κ Αλισσού.

· Αναβάθμιση υφιστάμενων των οδικών τμημάτων: i) συνδετήριας οδού του Α/Κ Κυλλήνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου, ii) συνδετήριας οδού από Α/Κ Γαστούνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου και iii) της οδού από το Αεροδρόμιο Αράξου έως τον οικισμό Λάππα.

· Μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε 14 περιοχές κατάντι του αυτοκινητοδρόμου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 295 εκατ. ευρώ και μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 385 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 143 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο επανεντάχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Παραχώρηση Ολυμπία Οδός το 2021 και τον Μάρτιο του 2022 υπεγράφη η νέα σύμβαση κατασκευής.

