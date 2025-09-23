Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Πάρνηθα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο

Φωτιά στην Πάρνηθα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα, στη θέση Μπάφι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά κοντά στο καταφύγιο 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά πάρνηθα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark