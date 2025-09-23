Φωτιά στην Πάρνηθα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα, στη θέση Μπάφι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά κοντά στο καταφύγιο

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μπάφι Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 80 #πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2025

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο.

Πηγή: skai.gr

