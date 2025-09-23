Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο με έναν 21χρονο φοιτητή να χάνει τη ζωή του μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό, από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα. Ο άτυχος νέος, ο οποίος ήταν φοιτητής στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών, φέρεται να βρισκόταν στην ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με έναν φίλο του, όταν πάτησε σε τζάμι φωταγωγού, αυτό υποχώρησε και έπεσε στο κενό, αναφέρει το gegonota.news.

Μεταφέρθηκε στο «Αχιλλοπούλειο», όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σώσουν, ωστόσο η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, και ερευνά το ενδεχόμενο του ατυχήματος ή της αυτοκτονίας.

Καθοριστική θα είναι η κατάθεση που θα κληθεί να δώσει ο φίλος του 21χρονου που φέρεται να ήταν μαζί του.

Πηγή: skai.gr

