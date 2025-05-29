Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Χρήστος Κυρίτσης

Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 90 ετών ο δημοσιογράφος Χρήστος Κυρίτσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ανακοίνωσε, με μεγάλη θλίψη, την απώλεια του συνάδελφου, ο οποίος διετέλεσε μέλος του Α’βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.

Ο Χρήστος Κυρίτσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και είχε καταγωγή από το χωριό Σέλτσι Αργυροκάστρου. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου και αποφοίτησε, ασκώντας μετέπειτα τη δικηγορία για πολλά χρόνια, παράλληλα με τη δημοσιογραφία.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1961 από την εφημερίδα «Καθημερινή». Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Μεσημβρινή», «Ελληνικός Βορράς», «Ακρόπολις», «Ελεύθερος Τύπος», στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τέλος στην εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος», απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του διαδρομής εργάστηκε στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το δικαστικό ρεπορτάζ, ενώ διετέλεσε και συντάκτης του Υπουργείου Γεωργίας. Στο διάστημα των σαράντα και πλέον ετών που διήρκησε η σταδιοδρομία του, κάλυψε όλες τις μεγάλες πολιτικές δίκες, οι οποίες συντάραξαν το πανελλήνιο. Υπήρξε αγαπητός και προσηνής συνάδελφος, με τις ιδιότητές του αυτές να τον οδηγούν στην ενεργή ενασχόληση με τον συνδικαλισμό.

Αρχικά εκλέχτηκε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στον «Αδέσμευτο Τύπο» και στη συνέχεια διετέλεσε μέλος του Α’βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Από το 1997, εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για 8 θητείες (16 χρόνια). Κατά την περίοδο 2015-2017 διετέλεσε Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με διακριτό έργο για τον Κλάδο.

Ο Χρήστος Κυρίτσης υπήρξε ένας δημοσιογράφος απόλυτα καταρτισμένος, με ήθος και γνώσεις. Αγωνίστηκε σκληρά προς όφελος των συναδέλφων του και απέκτησε δίκαια το σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος, αντλούσε, όπως έλεγε, από τη χριστιανική διδασκαλία γαλήνη ψυχής, καταλλαγή των παθών και αγάπη για τον πλησίον. Την αγάπη αυτή την εξέφραζε χειροπιαστά στους συνάδελφους που δοκιμάζονταν, χωρίς ποτέ να το δημοσιοποιεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο, τον φίλο, τον συνοδοιπόρο στους δίκαιους αγώνες. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η κηδεία του Χρήστου Κυρίτση θα τελεστεί τη Δευτέρα, 2 Ιουνίου στις 14:00, στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Πηγή: skai.gr

