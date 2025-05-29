Άνω Λιόσια: Πήγαν για παράνομη ηλεκτροδότηση και βρήκαν όπλα - 19 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/5) σε οικισμό στα 'Ανω Λιόσια για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και την ηλεκτροδότηση. Η δράση υλοποιήθηκε παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού και συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ και με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων 'Αμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone) καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οδήγηση χωρίς την κατοχή άδειας ικανότητας κ.α. ως αποτέλεσμα 220 έλεγχων ατόμων και οχημάτων. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε αναβατόριο με χρήση γερανού για την είσοδο των αστυνομικών και του Εισαγγελικού λειτουργού σε σπίτια όπου σκοπίμως είχε καταστεί η πρόσβαση απαραβίαστη.

Επιπρόσθετα εντός οικιών στην περιοχή των 'Ανω Λιοσίων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 2 καραμπίνες, 61 φυσίγγια, γεμιστήρα και 3 καταγραφικά μηχανήματα με 4 κάμερες.

Πηγή: skai.gr

