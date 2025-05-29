Εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις οικιών, σε περιοχές της Αττικής, της Ηπείρου καθώς και της Δυτικής Ελλάδας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνολικά συνελήφθησαν χθες εννέα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για - κατά περίπτωση - εγκληματική οργάνωση, κλοπή και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, με διακριτούς ανά περίπτωση ρόλους, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2023, συνέστησαν εγκληματική οργάνωση, επιχειρησιακά δομημένη, με διαρκή και ανθεκτική σε βάθος χρόνου δράση, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Μαρούσι, Κηφισιά, Πεύκη, Ν. Ιωνία, Χολαργό, Χαλάνδρι, Χαϊδάρι, Παπάγου, Γλυφάδα, Κορωπί, Ν. Φιλαδέλφεια, Ψυχικό και Ελευσίνα), καθώς και σε 'Αρτα, Αγρίνιο, Πάτρα και Αμφιλοχία, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, ο αρχηγός της οργάνωσης μαζί με δύο ακόμη μέλη αποτελούσαν τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία είχαν εναλλασσόμενους και διακριτούς ρόλους (κατόπτευση, διάρρηξη, επιτήρηση χώρων, οδηγός κ.λπ.), επιλέγοντας προσεκτικά τις υποψήφιες οικίες.

Για τη διάπραξη των κλοπών, βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν και αφού παραβίαζαν με κατσαβίδι ή άλλα εργαλεία μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, ερευνούσαν τους χώρους, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, τα οποία διοχέτευαν σε τρίτο άτομο, επιφορτισμένο με την περαιτέρω διάθεση των κλοπιμαίων στην παράνομη αγορά.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά» οχήματα και τηλέφωνα, ενώ κάλυπταν μερικώς και τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών.

Τέλος, από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε από την αστυνομία, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης δεν διέθεταν νόμιμη πηγή εισοδήματος και διέπρατταν τις κλοπές κατ' επάγγελμα, επενδύοντας μέρος των εσόδων τους από τις εγκληματικές δραστηριότητες στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους, αλλά και τη γενικότερη ενίσχυση της υποδομής και της απόδοσης της οργάνωσης, όπως μέσω της αγοράς μεγάλης αξίας οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση και ως «επιχειρησιακά».

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 οχήματα

18.717,20 ευρώ και 2.205 δολάρια

11 χρυσά νομίσματα

10 ρολόγια και 7 δαχτυλίδια

8 αλυσίδες και 2 σταυροί

11 βραχιόλια, ζεύγος μανικετόκουμπων και 2 καρφίτσες

4 μενταγιόν και 5 σκουλαρίκια

2 γυναικείες τσάντες

είδη ιματισμού

20 κινητά τηλέφωνα

9 κάρτες sim

Ζυγαριά ακριβείας

διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, σκάλα, γάντια, σφυρί, πένσα κ.ά.)

ζεύγος πινακίδων

ηλεκτροκίνητη παιδική μηχανή καθώς και

διάφορα έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, με τη συνδρομή και συνεργασία ειδικών αστυνομικών ομάδων της υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και υπηρεσιών Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, Αγρινίου, Πατρών, 'Αρτας και Αμφιλοχίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 32 υποθέσεις διαρρήξεων οικιών σε Αττική, 'Αρτα, Πάτρα, Αγρίνιο και Αμφιλοχία, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται από την ΕΛΑΣ ότι υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

