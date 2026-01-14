Τη συστάδα σεισμών που έχει «ταρακουνήσει» τις τελευταίες μέρες την Κυλλήνη σχολίασε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε ότι η περιοχή έχει δεχθεί δεκάδες σεισμούς τις τελευταίες μέρες, με τον μεγαλύτερο να μην υπερβαίνει το μέγεθος των 3,5 Ρίχτερ.

Όπως αναφέρει, η περιοχή εμφανίζει δύο κύρια στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερου σεισμολογικού ενδιαφέροντος. Αφενός, ιστορικά δεν έχουν καταγραφεί σεισμοί άνω των 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο αρκετές από τις δονήσεις αυτές αποδείχθηκαν καταστροφικές, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Αφετέρου, σε παλαιότερα επεισόδια έχει διαπιστωθεί ότι ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις είχαν προηγηθεί από προσεισμική δραστηριότητα, κάτι που συνδέεται με τις ιδιαίτερες σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Ο ίδιος τονίζει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα μέχρι στιγμής δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα συνιστά προσεισμική ακολουθία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ισχυρότερο σεισμό, ή αν πρόκειται για μια σεισμική σμηνοσειρά που θα εκτονωθεί χωρίς περαιτέρω εξέλιξη.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος καταλήγει ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται συστηματικά, στο πλαίσιο της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας για την εκτίμηση του χρονικά μεταβαλλόμενου σεισμικού κινδύνου. Η συνεχής ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη τόσο για την κατανόηση της σεισμικής συμπεριφοράς της περιοχής όσο και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

