Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Κινητοποιήσεις θα έχουμε αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου στη χώρα, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ καθώς δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κάνουν 24ωρη απεργία 

Hellenic Train

 Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

   Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

   2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

   2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

   2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

