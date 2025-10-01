Παραλύει σήμερα Τετάρτη η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, εκπαιδευτικοί, καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι. Όσον αφορά τα ΜΜΜ, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ από 09:00-17:00.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Στις 11:00, ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ στις 10:30 στα Προπύλαια.

Όπως ανακοίνωσε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας τα κύρια αιτήματά της είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00, η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Στάση εργασίας και στο μετρό

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) όπως και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Χωρίς ταξί και τρένα

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), καθώς και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό και στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Κανένα δρομολόγιο πλοίου δεν θα εκτελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Η απεργία ξεκίνησε στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.