Με δυσκολία θα γίνεται αύριο η μετακίνηση των πολιτών καθώς οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς, την Τετάρτη 9 Απριλίου:

Οι Γραμμές 1, 2 , 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται εδώ όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Επισημαίνεται ότι η επαναφορά της λειτουργίας των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας και αντίστοιχα θα ξεκινήσει η προοδευτική απόσυρση τους για τα αμαξοστάσια.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής, την ιστοσελίδα των Σταθερών Συγκοινωνιών καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Τρένα: Στην απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών οπότε δεν θα γίνουν τα δρομολόγια της Hellenic Train και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και τα πλοία θα είναι δεμένα στα λιμάνια

Ταξί: Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί, σε ανακοίνωσή του, καλεί τους οδηγούς ταξί στη συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην Πλατεία Κλαυθμώνος, τονίζοντας όμως ότι η συμμετοχή στην απεργία είναι προαιρετική για τον καθένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.