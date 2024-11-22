Λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο

Η 30ή Νοεμβρίου πλησιάζει και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν τώρα την ευκαιρία να κατοχυρώσουν εύκολα και γρήγορα τα δικαιώματα τους και την περιουσία τους.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους στο Κτηματολόγιο καλούνται να το κάνουν άμεσα. Με λίγα απλά βήματα, μπορούν να εξασφαλίσουν την ακίνητη περιουσία τους και να προστατέψουν τα δικαιώματα τους.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ.

Η υποβολή της δήλωση γίνεται είτε ηλεκτρονικά στο dilosi.ktimatologio.gr (για Κρήτη – Κέρκυρα – Θεσπρωτία), είτε στο maps.ktimatologio.gr και στα Γραφεία Κτηματογράφησης για όλες τις περιοχές, που η προθεσμία λήγει στις 30/11/24.

Όσοι δεν υποβάλλουν τη δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο μέλλον, όπως καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση μετά τη λήξη της προθεσμίας, στην περίπτωση που το ακίνητό τους εμφανίζεται “αγνώστου ιδιοκτήτη” στην κτηματολογική βάση, θα απαιτηθούν εξώδικες ή και δικαστικές ενέργειες.

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Το εμβληματικό έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα για πάνω από 3 δεκαετίες, προχωρά, ώστε μέχρι το 2025 η χώρα να διαθέτει έναν σύγχρονο μηχανισμό καταγραφής και κατοχύρωσης της ακίνητης περιουσίας του κάθε πολίτη.

Το ποσοστό της κτηματογράφησης έχει κάνει άλματα καθώς έχει αυξηθεί στο 52% σήμερα και αναμένεται να ξεπεράσει το 75% έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Το Κτηματολόγιο δεν είναι απλώς μια καταγραφή. Είναι το εργαλείο που προστατεύει την ακίνητη περιουσία των πολιτών και διασφαλίζει τα δικαιώματά για τις επόμενες γενιές. Ας μην αφήσει κανείς την ευκαιρία να πάει χαμένη. Προχωρήστε στη δήλωση της περιουσίας σας και προστατέψτε ό,τι σας ανήκει, καταλήγει η ανακοίνωση. .

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές, στις οποίες λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στις 30 Νοεμβρίου 2024, στο παρακάτω link: https://www.ktimatologio.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/1544

