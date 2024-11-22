Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 49χρονος φιλόλογος στον οποίον ανήκε το διαμέρισμα στο Παγκράτι, στην αποθήκη του οποίου εντοπίστηκαν όπλα και εκρηκτική ύλη.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για:

παράνομη κατοχή χειροβομβίδων, όπλων κ.α, με σκοπό τη διάθεση για διάπραξη κακουργήματος

Κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Παράνομη οπλοκατοχή

Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταφερθεί στον ανακριτή και ο 31χρονος που συνελήφθη την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου. Ο ίδιος αρνείται πλήρως οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση της έκρηξης μεγάλης ισχύος βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Ο κατηγορούμενος, που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για ληστεία και έχει εκτίσει την ποινή του, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν την συμμετοχή του σε τρομοκρατική οργάνωση η οποία φέρεται να ετοίμαζε βομβιστική επίθεση.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του 31χρονου, Λίλα Ραγκούση και Νικόλα Αλετρά, ο εντολέας τους δεν γνωρίζει κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους ενώ τονίζουν πως, το μοναδικό στοιχείο που τον φέρνει σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, είναι τμήμα αποτυπώματος του σε σακούλα σκουπιδιών που σύμφωνα με την Αστυνομία εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Τονίζουν παράλληλα πως από το 2019 που αποφυλακίστηκε, ο 31χρονος δεν έχει απασχολήσει ούτε έχει εμπλακεί «ούτε κατ'ελάχιστον», σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

