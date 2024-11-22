Της Έλενας Γαλάρη

Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσει σήμερα στον Άρειο Πάγο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Στυλιανό Σακαρέτσιο , για υπόθεση απάτης από πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών με πλαστογραφημένα έγγραφα.

Η συγκεκριμένη αναφορά, η οποία υποβάλλεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, σχετίζεται με πιθανή πλαστογραφία και απάτη κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του θεσμού του Κτηματολογίου και την προστασία των εννόμων συμφερόντων των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

