Της Έλενας Γαλάρη
Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσει σήμερα στον Άρειο Πάγο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Στυλιανό Σακαρέτσιο , για υπόθεση απάτης από πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών με πλαστογραφημένα έγγραφα.
Η συγκεκριμένη αναφορά, η οποία υποβάλλεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, σχετίζεται με πιθανή πλαστογραφία και απάτη κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του θεσμού του Κτηματολογίου και την προστασία των εννόμων συμφερόντων των πολιτών.
