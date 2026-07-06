Απάτη BEC: Ανακτήθηκαν 4 εκατ. ευρώ από κυβερνοεπίθεση σε ελληνική ναυτιλιακή

Η άμεση αντίδραση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, την Europol και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, είχε ως αποτέλεσμα να ανακτηθούν στο σύνολό τους 4.000.000 ευρώ, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία μέσω μιας ιδιαίτερα εξελιγμένης διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC). Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται στην υλοποίηση του σχεδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας ταυτοποιήθηκαν δύο πρόσωπα. Το πρώτο αφορά το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκαν τα χρήματα της απάτης, ενώ το δεύτερο είναι το άτομο που φέρεται να είχε τη διαχείριση του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Πώς οργανώθηκε η κυβερνοεπίθεση

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε τον Αύγουστο του 2025 εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί ύποπτες χρηματικές μεταφορές.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που αντάλλασσε η εταιρεία με συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού. Αφού παρακολούθησαν τις επικοινωνίες για χρονικό διάστημα, δημιούργησαν ή χρησιμοποίησαν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε την αυθεντική εταιρική διεύθυνση και απέστειλαν πλαστές εντολές πληρωμής.

Με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησαν τα εμπλεκόμενα μέρη και πέτυχαν τη μεταφορά 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία, επιχειρώντας να αποκρύψουν τα ίχνη της παράνομης συναλλαγής.

Η επιχείρηση για τη δέσμευση και ανάκτηση των χρημάτων

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος κινητοποιήθηκε άμεσα και, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα αρμόδια τραπεζικά ιδρύματα, κατάφερε αρχικά να εξασφαλίσει την προσωρινή δέσμευση των χρημάτων.

Η έγκαιρη αυτή παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ακολούθησε η πλήρης ανάκτηση του ποσού των 4 εκατ. ευρώ, πριν τα χρήματα κατατμηθούν και διοχετευθούν σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά σε υποθέσεις ξεπλύματος παράνομων εσόδων για να δυσχερανθεί ο εντοπισμός τους.

Η επιτυχής έκβαση της επιχείρησης απέτρεψε την οριστική απώλεια του ποσού και περιόρισε τις οικονομικές συνέπειες για την ελληνική επιχείρηση.

Τι είναι οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC)

Οι απάτες Business Email Compromise (BEC) θεωρούνται διεθνώς μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι κυβερνοεγκληματίες αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημιουργούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μοιάζουν σχεδόν απόλυτα με τις αυθεντικές. Στη συνέχεια παρακολουθούν τις επικοινωνίες μεταξύ εταιρειών, τραπεζών και συνεργατών, εντοπίζοντας συναλλαγές μεγάλης οικονομικής αξίας.

Τη στιγμή που κρίνουν κατάλληλη παρεμβαίνουν στις συνομιλίες, αποστέλλοντας ψεύτικες οδηγίες πληρωμής ή τροποποιώντας τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι ή συνεργοί τους. Πρόκειται για μία μορφή απάτης που έχει προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι η επαλήθευση κάθε αλλαγής στα στοιχεία πληρωμής μέσω δεύτερου, ανεξάρτητου καναλιού επικοινωνίας αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας.

Η σημασία της άμεσης καταγγελίας

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξίας που έχει η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών όταν διαπιστώνονται ύποπτες ηλεκτρονικές συναλλαγές ή ενδείξεις παραβίασης εταιρικών λογαριασμών.

Η ταχύτατη καταγγελία του περιστατικού, σε συνδυασμό με τη συνεργασία των διωκτικών υπηρεσιών και των τραπεζικών ιδρυμάτων, επέτρεψε όχι μόνο την ανάκτηση ολόκληρου του ποσού των 4 εκατ. ευρώ, αλλά και την ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.



Πηγή: skai.gr

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