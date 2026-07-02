Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία, στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).

Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης «η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες», επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η αυξημένη παρουσία ακτοπλοϊκών εταιρειών στη Ραφήνα ενισχύει τον ανταγωνισμό και διευρύνει τις επιλογές των επιβατών, συμβάλλοντας παράλληλα στη συγκράτηση των τιμών.

Τόνισε ωστόσο, ότι η ανάπτυξη της ακτοπλοΐας δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε βάρος της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το λιμάνι μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως πέντε πλοία, ενώ οι αιτήσεις δρομολόγησης είναι σημαντικά περισσότερες. Όπως ανέφερε, η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελλιμενισμού, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας».

Ποιοι συμμετέχουν στην κινητοποίηση

Η 24ωρη απεργία, που θα ξεκινήσει στις 06:01 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων» ενώ συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 08:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν, στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που εκτιμούν ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής.

Ακυρώσεις δρομολογίων

Η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «Fast Ferries Andros» από τη Ραφήνα προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «Αικατερίνη Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε σήμερα και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «Superferry», «Andros King», «Golden Princess» και «Andros Queen».

Τι υποστηρίζει η δικαστική απόφαση

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο αναφέρει ότι, παρά τα ζητήματα ασφαλείας που επικαλέστηκαν τα ναυτεργατικά σωματεία, δεν τηρήθηκαν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την προκήρυξη απεργίας. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν δηλώθηκαν ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού ασφαλείας που θα απασχολούνταν κατά τη διάρκειά της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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