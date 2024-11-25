Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία σε ηλικία 71 ετών ο Αντώνης Λυμπέρης, γνωστός εκδότης και πρώην ιδιοκτήτης ραδιοφωνικών σταθμών.

Σε ανάρτησή του, ο Λάκης Γαβαλάς χαρακτήρισε τον εκλιπόντα εκδότη «δημιουργικό οραματιστή και καλόγουστο μπον βιβερ, άντρα που πάντα αναζητούσε την ποιότητα.

Ο Αντώνης Λυμπέρης- αυτοδημιούργητος εκδότης της μεταπολίτευσης - ξεκίνησε από το μηδέν το 1981 και σε 30 κοντά χρόνια έστησε μια αυτοκρατορία στον χώρο του περιοδικού τύπου, με έντυπα που έγραψαν ιστορία στη χρυσή εποχή της κυκλοφορίας τους, όπως το Status, το Life & Style, το Εγώ, το 7Μέρες ΤV, το Hello!, το Αθηνόραμα και άλλα πολλά.

Από ένα μικρό γραφειάκι στην Πλατεία Βικτωρίας, ο Αντώνης Λυμπέρης έφτασε να διευθύνει ένα εκδοτικό κολοσσό στο Κορωπί, σε γραφεία που θύμιζαν πολυεθνική διαφημιστική εταιρεία στην Νέα Υόρκη.

Με την σύζυγό του, Ελενα, την δεκαετία του '90 και στις αρχές του 2000, ζούσαν το λαμπερό lifestyle που «πουλούσαν» μέσα από τα περιοδικά τους, με ταξίδια, γκαλά και δεξιώσεις - φήμες λένε ότι τους προσκεκλημένους τους στο Κορωπί και στις βίλες της Κηφίσιας και της Μυκόνο τους υποδεχόταν ένας μπάτλερ, κατά τα Βρετανικά πρότυπα.

Το 2012 κατέρρευσε η «αυτοκρατορία»

Τον Νοέμβριο του 2012 έπεσαν οι τίτλοι τέλους για τις "Εκδόσεις Λυμπέρη", λόγω του μεγάλου δανεισμού της εταιρίας σε συνδυασμό με την δραματική μείωση της διαφήμισης και των πωλήσεων που γνώριζε συνολικά ο περιοδικός Τύπος στη χώρα.

Σε επιστολή που έστειλε τότε στους εργαζόμενους των «Εκδόσεων Λυμπέρη» ο εκδότης Αντώνης Λυμπέρης ανέφερε:

«Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και για μας σήμερα, Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, σας ανακοινώνω ότι πέθανε…

Σας ευχαριστώ που δημιουργήσαμε τα καλύτερα περιοδικά σε κάθε τομέα.

Σας ευχαριστώ για το Surf&Ski, τον Κόσμο του τένις, τον Κόσμο του Video, την Πλεύση, το Status, το Life & Style, το Εγώ, το 7Μέρες ΤV, το Τηλεκοντρόλ και για όλα τα περιοδικά που μαζί δημιουργήσαμε.

Σας ευχαριστώ για το 2board, που ψηφίστηκε ως το καλύτερο περιοδικό αεροδρομίου το 2010.

Σας ευχαριστώ για τα Confidential Mykonos, Rodos και Thessaloniki.

Σας ευχαριστώ για τις καλύτερες εξαγορές και συμμαχίες.

Σας ευχαριστώ για τη ΔΕΣΜΗ και τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Το Αθηνόραμα και τους 4Τροχούς.

Σας ευχαριστώ που μας εμπιστεύτηκαν οι ξένοι τα μεγαλύτερα περιοδικά του πλανήτη.

Σας ευχαριστώ για τη Vogue, το Glamour, το Lucky, το Conde Nast Traveller, το Hello! το Men΄s Health, το Prevention, το Geo, το Auto Bild, το Focus και πολλά άλλα.

Σας ευχαριστώ για το Best Radio, τον Vfm και τον Εν Λευκώ.

Σας ευχαριστώ για τους Άντρες και τις Γυναίκες της χρονιάς, για τα μοναδικά διεθνή τουρνουά τένις στην Ελλάδα STATUS ATHENS OPEN και VOGUE ATHENS OPEN, αλλά και για όλες τις εκδηλώσεις πολιτισμού που δημιουργήσαμε.

Σας ευχαριστώ και για όλους αυτούς τους θεσμούς που αγκαλιάσαμε, όπως τους Χρυσούς Σκούφους και τα Θεατρικά βραβεία ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ...Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου!»





Πηγή: skai.gr

