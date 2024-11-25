Χριστούγεννα στην Αθήνα: Αυτή την Πέμπτη φωταγωγείται το δέντρο στο Σύνταγμα

Αυτή την Πέμπτη (28/11, 18:00), 28 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, το κέντρο της Αθήνας θα φορέσει τα γιορτινά του και στην πλατεία Συντάγματος θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα ξεκινήσουν μια σειρά από εκδηλώσεις μέσα στην πόλη.

Το έλατο 20 μέτρων, που προέρχεται από φυτώριο στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης και ξεκίνησε αμέσως ο στολισμός του.

Θα το ανάψει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε εκδήλωση που θα έχει παρουσιαστές τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Νεφέλη Φασούλη και την Athens Big Band.

Η γιορτινή εκδήλωση της φωταγώγησης θα είναι ανοιχτή σε όλους, καθώς θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τον Πολύβιο Κοσμάτο.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, που περιλαμβάνει μουσικά live στη σκηνή του Συντάγματος, χορευτικά πάρτι, ατμοσφαιρικές προβολές, ευφάνταστες δράσεις για τα παιδιά, παραστάσεις και χριστουγεννιάτικα δρώμενα για όλους.

Η πλατεία Συντάγματος μεταμορφώνεται σε σκηνικό βγαλμένο από κλασικά παραμύθια

«Αυτά τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, θα είναι σαν παραμύθι. Μια μεγάλη γιορτή θα ξεκινήσει από την καρδιά της πόλης. Γειτονιές της Αθήνας, αλλά και εμβληματικά τοπόσημα, φωτίζονται για πρώτη φορά. Πολύχρωμα λαμπιόνια LED, χαμηλής κατανάλωσης, στολίδια από ανακυκλωμένα υλικά θα φέρουν τη μαγεία των εορτών, με σεβασμό στο περιβάλλον», δήλωσε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Σας περιμένουμε την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος, να ξεδιπλώσουμε μαζί το χριστουγεννιάτικο κουβάρι με μουσικές και τραγούδια».

Με επίκεντρο το χριστουγεννιάτικο έλατο, που φέτος αριθμεί τα περισσότερα στολίδια, ο στολισμός ολόκληρης της πόλης εμπνέεται από την παιδική φαντασία. Ειδικά η πλατεία Συντάγματος μεταμορφώνεται σε σκηνικό βγαλμένο από κλασικά παραμύθια, γεμάτο αμέτρητα αστέρια, ξωτικά και ήρωες όπως ο καρυοθραύστης.

Μάλιστα, για πρώτη φορά θα τοποθετηθεί Φωτεινή Πύλη με παραστάτες τους Καρυοθραύστες στην είσοδο της Ερμού από το Σύνταγμα.

Περισσότερες περιοχές και τοπόσημα της πόλης θα φωτιστούν, όπως η οδός Ερμού, από τη Φωκιανού έως την Αιόλου, το Πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπελόκηπους, ο Οικισμός Παπανδρέικα, το Πάρκο Δρακόπουλου, η οδός Τραλλέων και οι δύο είσοδοι του Εθνικού Κήπου, αξιοποιώντας τον στολισμό των προηγούμενων ετών σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας.

Υιοθετώντας φωτισμό LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μειώνεται το οικολογικό αποτύπωμα των εορτών, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον 55% εξοικονόμηση ενέργειας.

Το 20 μέτρων φυσικό έλατο του φυτωρίου, μετά τις γιορτές, θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της. Μέρος των στολιδιών του είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ΡΕΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

