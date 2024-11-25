Πέθανε ο εκδότης Αντώνης Λυμπέρης

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο εκδότης μιας πληθώρας επιτυχημένων περιοδικών, Αντώνης Λυμπέρης.

Ο Αντώνης Λυμπέρης έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη, στις 11:30 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Την είδηση του θανάτου του ανέβασε στο Facebook ο Λάκης Γαβαλάς:

Ο Αντώνης Λυμπέρης γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1953 στην Αθήνα.

Αρχικά ο Αντώνης Λυμπέρης έβγαλε το περιοδικό «Surf & Ski», για να ακολουθήσουν το 1982 «Ο κόσμος του τένις» και το 1983 «Ο κόσμος του video».

Το 1988 θα κάνει το μεγάλο βήμα με το STATUS και το 1990 με το τηλεοπτικό περιοδικό «7 ΜΕΡΕΣ TV».

Στην πορεία ακολούθησαν τα περιοδικά «ΕΓΩ!», «LIFE&STYLE», «VOGUE», «HELLO!», «GLAMOUR», «LUCKY», «MEN’s HEALTH», «PREVENTION».

Ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο έχοντας στην κατοχή του τους σταθμούς Best, Εν Λευκώ, Village.

Ο Αντώνης Λυμπέρης ήταν παντρεμένος με την Έλενα Μακρή και είχαν τρία παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.