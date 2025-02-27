Στις μόλις 25 χώρες ανά τον κόσμο που θεωρούνται «πλήρεις δημοκρατίες» (full democracy) συγκαταλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση «Democracy Index» του περιοδικού «Economist», για το 2024.

Η χώρα μας, με βαθμολογία 8,07 στα 10, κατατάσσεται 25η ανάμεσα σε 167 κράτη. Ξεπερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Ιταλία και Γαλλία, η οποία υποβιβάστηκε στην ομάδα των «ελαττωματικών δημοκρατιών» σε μία χρονιά που πρόεδρος Μακρόν έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά και ανεπτυγμένες ασιατικές οικονομίες όπως η Νότια Κορέα, στην οποία τον Δεκέμβριο κηρύχθηκε αιφνιδιαστικά στρατιωτικός νόμος και βρίσκεται ακόμα στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά από το 2008, δηλαδή μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που η Ελλάδα τοποθετείται στις «πλήρεις δημοκρατίες». Η πρώτη ήταν στην περσινή έκθεση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Από τις πέντε κατηγορίες που αξιολογεί ο «Economist», η Ελλάδα απέσπασε το απόλυτο 10 στην εκλογική διαδικασία και στον πλουραλισμό, ενώ έλαβε 8,82 στις πολιτικές ελευθερίες.

Οι χειρότερες βαθμολογίες της Ελλάδας, μεταξύ 7,23 και 7,29, καταγράφηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την τριετία μεταξύ του 2016 και του 2018.

Κατακτώντας για δεύτερο διαδοχικό έτος μία θέση στην κορυφαία κατηγορία του «Democracy Index», η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό βάθρο, καθώς η έκθεση διαπιστώνει ότι το 2024 μόλις το 6,6% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε περιβάλλον πλήρους δημοκρατίας. Το ποσοστό ήταν σχεδόν διπλάσιο, 12,5%, προ δεκαετίας.

Στον αντίποδα, περίπου δύο στους πέντε ανθρώπους ζούσαν πέρυσι υπό αυταρχικό καθεστώς. Ο παγκόσμιος μέσος όρος υποχώρησε σε νέο ιστορικό υψηλό, στο 5,17 στα 10, έναντι 5,55 που ήταν το 2015, πτώση που καταδεικνύει την αποδυνάμωση δημοκρατικών αξιών και αρχών σε παγκόσμια κλίμακα.

Εννέα από χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα είναι Ευρωπαϊκές. Η Νορβηγία παρέμεινε στην κορυφή, την ακολουθούν η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία, η Ισλανδία και η Ελβετία. Ουραγός για μία ακόμα χρονιά είναι το Αφγανιστάν. Η Ρωσία, όπου πέρυσι ο πρόεδρος Πούτιν εξελέγη για πέμπτη θητεία, βρίσκεται στη θέση 150.

