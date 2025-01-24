Φυλακούρης για τον Δομάζο: «Τι τρέμεις; Είσαι καλός, θα κερδίσουμε»

Λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του «Στρατηγού», Μίμη Δομάζου, ο Τότης Φυλακούρης με όση δύναμη είχε, μίλησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ και είπε μεταξύ άλλων:



«Ο Μίμης μιλούσε με τον Θεό, του έλεγε εκείνος “τελειώνει το παιχνίδι” κι απαντούσε ότι θα παίξει και παράταση. Έπαιξε παράταση, αλλά έχασε. Η Ελλάδα έχασε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους και παίκτες. Ήταν πρώτος σε φιλανθρωπίες. Έπαιρνε εμένα και τον Αντωνιάδη και του έλεγε ο Αντωνιάδης “στις διαταγές σου”.



Με πήρε από κοντά όταν ήμουν 17 χρονών και σε δυο χρόνια ήμασταν στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Με έβλεπε και τους έλεγε “αυτόν τον κοκκαλιάρη, αυτόν που δεν έχει να φάει, είναι καλός, να τον προσέξουμε”. Έμπαινα στον αγωνιστικό χώρο κι εκεί που έτρεμαν τα πόδια μου ερχόταν κι έλεγε “τι τρέμεις; Θα νικήσουμε”. Ήταν ο μεγάλος μου αδελφός».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.