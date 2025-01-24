Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης και παράτασης αδειών οδήγησης

Με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλη Οικονόμου, εισάγεται μία σημαντική αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης και επέκτασης αδειών οδήγησης. Πλέον, η υποβολή αίτησης για την αρχική χορήγηση ή την επέκταση άδειας οδήγησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Η νέα διαδικασία αφορά όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων:

Αδειών οδήγησης κατηγορίας Β (ερασιτεχνικές άδειες αυτοκινήτων).

Αδειών οδήγησης δικύκλων (μοτοσικλετών όλων των κατηγοριών).

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:

Διευκολύνεται ο πολίτης: Η νέα διαδικασία είναι πιο απλή και προσβάσιμη, μειώνοντας τη φυσική παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Απλοποιείται η διαδικασία: Εξασφαλίζεται καλύτερη οργάνωση, ενώ περιορίζονται γραφειοκρατικά εμπόδια. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος: Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκτίμησης και έκδοσης διπλωμάτων περιορίζεται αισθητά.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία πραγματοποιείται η κατάθεση των αιτήσεων, είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία έκδοσης άδειας οδήγησης γρήγορα και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Η νέα διαδικασία συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την καθημερινότητά των πολιτών, εξοικονομώντας χρόνο. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα ώριμο και διαχρονικό αίτημα των πολιτών, αποδεικνύοντας ότι προτεραιότητά μας είναι να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες τους και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής τους μέσα από σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

