Νεοτρομοκράτες που ξέμειναν από «κατασκευαστή» ωρολογιακών βομβών. Έγκλειστος που τον είχε απειλήσει πρόσφατα με επιστολή. Προσωπικά κίνητρα εκδίκησης. Τα παραπάνω ενδεχόμενα εξετάζουν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη στο Νέο Ψυχικό.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Παναγιώτη Σπυρόπουλο οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναφέρουν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, πέντε μασούρια αμμωνιοδυναμίτιδας, υπήρξε έναρξη της καύσης του φυτιλιού, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε η έκρηξη, εξαιτίας αστοχίας υλικού (πυροκροτητή) ή κακής σύνδεσης. Ωστόσο δεν αποκλείουν να αποσυνδέθηκε κατά τη ρίψη και πρόσκρουση του μηχανισμού στο σκληρό χωμάτινο έδαφος της αυλής.

Ο μηχανισμός βρίσκεται ατόφιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξερεύνηση αναζήτησης DNA και αποτυπωμάτων των δραστών. Παράλληλα, τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την προσέγγιση και διαφυγή των δραστών. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αναφέρουν, χωρίς προς το παρόν να έχουν στοιχεία σύνδεσης, ότι στις 29 Ιουνίου, έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι κατηγορούμενος για την αποστολή εκρηκτικού φακέλου σε δικαστική λειτουργό της Θεσσαλονίκης, σε επιστολή του είχε κάνει απειλητικές αναφορές εναντίον του δημοσιογράφου.

Ο δημοσιογράφος είχε γίνει ξανά στόχος το 2021, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εμπρηστικό μηχανισμό στο γκαράζ της οικίας με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.



