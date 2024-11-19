Δημήτρης Σούρας: Πέθανε ο γνωστός ψυχίατρος

Έφυγε την Τρίτη από τη ζωή ο γνωστός ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας σε ηλικία 72 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Σούρας υπέστη βαριά βακτηριακή μόλυνση κατά τη διάρκεια ταξιδιού του.

Ο Δημήτρης Σούρας διακομίστηκε προ ημερών στο νοσοκομείο Metropolitan όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Σε μια ανάρτηση που άφησε πίσω ψυχίατρος αποχαιρετά όσους τον αγάπησαν σε ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας!!! Απευθύνομαι σε όλους σας που με αγαπήσατε και σας αγάπησα από άκρη σε άκρη! Εγώ έμαθα, μίλησα και έζησα! Σειρά σας! Θα σας ακολουθώ από ψηλά…»

Γεννήθηκε το 1952 στον Βόλο, όπου παρέμεινε μέχρι τα 18 του χρόνια. Στη συνέχεια σπούδασε στην Ιατρική Σχολή και εξειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική σε διάφορα νοσοκομεία των Αθηνών και του εξωτερικού (Ιταλία, Γαλλία, Αμερική). Εργαζόταν ως ιδιώτης ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής τα τελευταία 40 χρόνια, ήταν διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan και υπεύθυνος ψυχίατρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σε θέματα προμεταμοσχευτικού ελέγχου. Ήταν παντρεμένος με την Ελένη Μαρούδα και απέκτησαν μαζί μία κόρη, τη Νίκη.

Πηγή: skai.gr

