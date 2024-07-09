Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς υπέβαλε στις 27-06-2024, ενώπιον του εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 79 ν. 5090/2024 και το άρθρο 218 παρ. 7 ΚΠΔ για την αποκάλυψη της ταυτότητας των «προστατευόμενων» μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ» στην υπόθεση NOVARTIS.

Με την αίτησή του, ο κ. Σαμαράς ζήτησε τον αποχαρακτηρισμό των ανωτέρω μαρτύρων ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, την αφαίρεση της προστασίας αυτών και την ανάσυρση της εναντίον τους εγκλήσεώς του για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Η αίτηση εκκρεμεί στην αρμόδια εισαγγελική λειτουργό.

Επιπλέον, σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης υποβλήθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, μετά τις αποκαλύψεις στη Βουλή περί είσπραξης χρηματικής αμοιβής από τον δικηγόρο τους, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι οι ανωτέρω μάρτυρες εισέπραξαν μεγάλο χρηματικό ποσό για την κατάθεσή τους. Καθίσταται έτσι προφανές ότι ο χαρακτηρισμός τους ως «προστατευομένων» ήταν εκτός νόμου εξ' υπαρχής, όπως επισημαίνεται σε Δελτίο Τύπου από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

