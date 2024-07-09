ΣΥΡΙΖΑ: Ο Θ. Πλεύρης υιοθέτησε την κατάπτυστη θεωρία των δυο άκρων

Ως «συνονθύλευμα δήθεν κεντρώων που συγκυβερνά με το ΛΑΟΣ» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη ΝΔ, με αφορμή δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη, τον οποίο κατηγορεί για υιοθέτηση του θεωρίας των δύο άκρων.

«Δεν δυσκολεύτηκε να υιοθετήσει την κατάπτυστη «θεωρία των δύο άκρων» ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε τον Ζαν Λυκ Μελανσόν ‘εξίσου επικίνδυνο με τη Λεπέν για την Ευρώπη'», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Σημειώνει ότι «πρόκειται για μία τακτική άκρως επικίνδυνη, η οποία το μόνο που κάνει εντέλει είναι να ξεπλένει τους φασίστες και την εγκληματική τους πολιτική». Σχολιάζει ότι «δεν μας προκαλεί έκπληξη, ωστόσο», καθώς «η Νέα Δημοκρατία είχε πρωτοστατήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν σε αυτή την προπαγάνδα, επιχειρώντας να ταυτίσει όσους αγωνίζονταν ενάντια στις αντικοινωνικές πολιτικές με τους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής». Προσθέτει ότι και σήμερα «στην κυβέρνηση και στο κόμμα του κ. Μητσοτάκη πρωταγωνιστούν πρόσωπα, πέρα από τον κ. Πλεύρη, που άλλοτε είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική άκρα Δεξιά αλλά και με το ίδιο το κόμμα της Λεπέν». Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο κ. Βορίδης, λόγου χάρη, δεν δίστασε να μας θυμίσει πρόσφατα την ‘ιστορική του σχέση' με το κόμμα αυτό, αλλά και τις προσωπικές του σχέσεις με τον Ζαν Μαρί Λεπέν». «Αυτή είναι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη: ένα συνονθύλευμα δήθεν κεντρώων που συγκυβερνά με το ΛΑΟΣ», σχολιάζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

