Του Γιάννη Ανυφαντή

Ανέβηκαν οι τόνοι στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής κατά την διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, όταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε από το βήμα ότι ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Παύλος Σαράκης πήρε δικηγορική αμοιβή ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από τις Η.Π.Α για την υπόθεση Novartis.

«Ο Σαράκης είναι, το έμαθα ότι προχθές ότι πήρε 30 εκατομμύρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, με το λόγο να παίρνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, εξηγώντας ο ισχυρισμός του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης αποτελεί ουσιαστικά απόδειξη ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis, παρανόμως έλαβαν καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα καθώς είχαν οικονομικό όφελος.

«Μετά από αυτή τη δημόσια δήλωση αρχηγού κόμματος εντός του Κοινοβουλίου η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει κατά πόσο προστατευόμενοι μάρτυρες που έχουν πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ με τον δικηγόρο τους μπορούν να είναι σε αυτό το καθεστώς προστασίας», τόνισε από τα κοινοβουλευτικά έδρανα της Νέας Δημοκρατίας ο Θάνος Πλεύρης.

Στη αρχή της τοποθέτησής του πάντως, και πάλι σε υψηλούς τόνους, ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε αφήσει αιχμές και κατά πρώην στελεχών του, τα οποία ήταν εκτός εθνικής γραμμής: «Στην Ελληνική Λύση παίρνουμε το κεφάλι σε όποιον κινείται εκτός εθνικής γραμμής. Όταν έμαθα ότι βουλευτής μπαινόβγαινε σε πρεσβεία τον πέταξα έξω από το κόμμα πυξ λαξ». Συνεργάτες του λίγη ώρα αργότερα διευκρίνισαν ότι η ανάφορά του δεν αφορούσε τον Παύλο Σαράκη αλλά τον Αντώνη Μυλωνάκη.

Ιδιαίτερα δηκτικό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, με τον Γιώργο Φλωρίδη να καταγγέλλει πως αν και το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου «πουλάει διαρκώς διαφάνεια και ηθική», παραδέχτηκε πως «υπήρξε σίγουρα μια βαλίτσα η οποία περιείχε 30 εκατ. ευρώ και η οποία παραδόθηκε σε έναν μέχρι πριν 10 ημέρες βουλευτή του κόμματός του».

Παραδοχή Παύλου Σαράκη

«Τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στις ελληνικές αρχές φορολογούνται κανονικότατα», ήταν η απάντηση του Παύλου Σαράκη μέσα από την αίθουσα της Ολομέλειας, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Επικρατείας να υπογραμμίζει ότι η αμοιβή που έλαβε για τις νομικές του υπηρεσίες « είναι εκείνη και αντιστοιχεί στο ύψος της αποζημίωσης που έλαβε η αμερικανική κυβέρνηση από την πολυεθνική εταιρεία Novartis για αθέμιτες πρακτικές. Ο ίδιος πάντως έστρεψε τα βέλη του και προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας πως λυπάται «εάν πικραίνεται ο κύριος Βελόπουλος ή οποιοσδήποτε άλλος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.