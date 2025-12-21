Ανοιχτά καταστήματα σήμερα εν όψει Χριστουγέννων

Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, δίνοντας το σήμα για την κορύφωση της χριστουγεννιάτικης αγοράς και σε μία περίοδο από την οποία ο εμπορικός κόσμος προσδοκά πολλά.

Παρά τις συσσωρευμένες δυσκολίες της χρονιάς, οι έμποροι ελπίζουν ότι οι γιορτές μπορούν να λειτουργήσουν «διορθωτικά», συμπληρώνοντας τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεμονωμένα καταστήματα που δοκιμάστηκαν έντονα.

Η προσδοκία είναι η εφετινή εορταστική περίοδος να κινηθεί καλύτερα από την περυσινή, με βασικό στόχο ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, καταλυτικό ρόλο στην τόνωση της αγοράς αναμένεται να παίξει το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο λειτουργεί παραδοσιακά ως «ζεστό χρήμα» για την κατανάλωση. Το συνολικό ποσό, που πέρυσι ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι εφέτος θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης της απασχόλησης και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Ένα ποσό που αναμένεται να καλύψει μέρος των οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών των εορτών και να δώσει ώθηση στις τελευταίες ημέρες του έτους, ώστε το ταμείο να κλείσει με ισχνό αλλά θετικό πρόσημο.

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

Καθημερινές: 09:00 - 21:00

Σάββατα: 09:00 - 16:00

Κυριακές: 11:00 - 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 - 18:00

Θεσσαλονίκη

Καθημερινές: 10:00 - 21:00

Σάββατα: 10:00 - 18:00

Κυριακές: 11:00 - 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 10:00 - 18:00

To ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Πηγή: skai.gr

